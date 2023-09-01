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В Псковской области после атаки на местный аэродром численность теробороны выросла на 30% — губернатор

13:54 • 01.09.2023

Численность теробороны в Псковской области достигла 800 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Михаил Ведерников. 

По его словам, после недавней атаки беспилотников на военный аэродром в Пскове в тероборону вступили более 200 человек, причем 50 из них подали соответствующие заявки только за 1 сентября.

Как сообщил Ведерников, сейчас в регионе создали 11 отделений теробороны, бойцы которой проходят обучение, а затем будут патрулировать приграничные территории.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали аэродром в Пскове, на котором базируется 334-й военно-транспортный полк. После удара там начался пожар. 

Позже в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что в результате удара были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. В свою очередь, государственное российское агентство ТАСС сообщало о повреждении четырех таких самолетов.

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