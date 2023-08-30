Шесть российских регионов атаковали дроны. В аэропорту Пскова начался крупный пожар, повреждены четыре самолета Ил-76

Шесть российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками. Самая мощная атака пришлась на аэропорт Пскова.

В ночь на 30 августа международный аэропорт Пскова «Кресты» подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Ведерников. По его словам, никто не пострадал. «Масштаб разрушений уточняется», — заявил глава Псковской области. Позже он написал, что 30 августа псковский аэропорт будет закрыт.

«Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно. Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», — написал Ведерников в своем телеграм-канале.

Издание «Псковская губерния» пишет, что местные жители слышали как минимум пять «сильных взрывов» и «автоматную стрельбу». ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что в результате атаки повреждены четыре самолета Ил-76 на военном аэродроме, два из них, по данным агентства, загорелись. В аэропорту Пскова базируется 334-й военно-транспортный полк.

По информации Mash, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс аэропорта из-за чего начался крупный пожар.

Около двух часов ночи Министерство обороны сообщило, что один украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Орловской области, а еще три — над Брянской.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале написал, что ночью в регионе были сбиты по меньшей мере шесть дронов. «Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание», — говорится в сообщении.

Mash без ссылки на источники пишет, что два дрона пытались атаковать брянскую нефтебазу «Дружба».

Около половины третьего ночи российское военное ведомство отчиталось об уничтожении средствами ПВО беспилотника над территорией Калужской области и еще одного в небе над Рязанской областью. Спустя еще полчаса ведомство сообщило о еще одной атаке на регион. «Средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении в Минобороны.

В половину четвертого ночи, по информации военного ведомства, «беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области».

«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом Минобороны ничего не сообщило об атаке беспилотников на аэропорт Пскова.

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