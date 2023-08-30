В Пскове уничтожены четыре самолета Ил-76 — разведка Украины 

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили, что в результате атаки на аэродром Пскова были уничтожены четыре российских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом пишет РБК-Украина.

«На аэродроме в Пскове были поражены вражеские объекты. Были взрывы, в результате которых были уничтожены четыре Ил-76 и еще несколько повреждены», — сказал изданию представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, сейчас уточняется информация о повреждениях, а также потерях «личного состава противника». «Поскольку это было ночное время, то они если и были, то незначительные. Это было поражение с использованием спецтехники и работой соответствующих групп на территории и с территории государства-агрессора», — добавил Юсов. При этом он прямо не сказал, что к атаке причастен Киев.

На аэродроме Пскова базируется 334-й военно-транспортный полк. Как пишет BILD, самолеты Ил-76 стояли на вооружении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил России, которая сейчас воюет на Запорожском фронте в Украине. Военный обозреватель издания Юлиан Рёпке утверждает, что уничтожено и повреждено шесть самолетов. «Это четверть всего воздушного флота 76-й [дивизии] в Пскове. Ущерб [составляет] до 300 миллионов евро», — пишет он.

В свою очередь, российский провоенный блогер Юрий Котенок считает, что аэропорт Пскова якобы «не готовился к налетам вражеских беспилотников». «Теперь важно понять, насколько серьезно повреждены четыре Ил-76. Для самолетов данного типа граница между повреждениями, после которых борт подлежит восстановлению, и теми, после которых он отправляется на металлолом, очень зыбкая», — написал он в своем телеграм-канале.

Сотрудник «Комсомольской правды» Александр Коц назвал атаку на псковский аэродром «нетипичной». «Чтобы направить туда рой дронов, надо иметь серьезное основание. И серьезные разведданные, которые предоставляются партнерами Киева по НАТО. С учетом растущих технических возможностей Украины, безопасных мест в европейской части России скоро не останется», — отметил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что «военные эксперты выясняют маршруты запуска дронов, которые атаковали аэропорт в Пскове, с тем чтобы принять дальнейшие меры».

В ночь на 30 августа международный аэропорт Пскова «Кресты» атаковали беспилотники. Там же находится и военный аэродром. ТАСС ранее сообщал, что в результате атаки повреждения получили четыре самолета Ил-76. Два из них, по данным агентства, загорелись. Псков находится в 800 километрах от границы с Украиной.

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