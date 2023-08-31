Зеленский сообщил об успешном ударе по цели на расстоянии 700 километров 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось успешно поразить цель на расстоянии 700 километров.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!» — написал Зеленский. Он не уточнил о какой именно цели идет речь, а также на расстоянии 700 километров от чего она была расположена.

Тем не менее можно предположить, что Зеленский говорил об ударе по аэропорту Пскова, который расположен как раз в 700 километрах от украинской границы.

Накануне беспилотники атаковали сразу шесть российских регионов. В частности, удару подвергся аэропорт Пскова. Как заявили в Минобороны Украины, в результате атаки четыре военно-транспортных самолета ИЛ-76 были уничтожены, а еще несколько — повреждены.

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