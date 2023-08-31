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Зеленский сообщил об успешном ударе по цели на расстоянии 700 километров 

15:27 • 31.08.2023

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось успешно поразить цель на расстоянии 700 километров. 

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!» — написал Зеленский. Он не уточнил о какой именно цели идет речь, а также на расстоянии 700 километров от чего она была расположена. 

Тем не менее можно предположить, что Зеленский говорил об ударе по аэропорту Пскова, который расположен как раз в 700 километрах от украинской границы. 

Накануне беспилотники атаковали сразу шесть российских регионов. В частности, удару подвергся аэропорт Пскова. Как заявили в Минобороны Украины, в результате атаки четыре военно-транспортных самолета ИЛ-76 были уничтожены, а еще несколько — повреждены. 

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