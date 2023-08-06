«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с The New York Times. «Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов», цитирует издание Пескова.

Кроме того, он заявил, что сейчас у России нет оснований для заключения мирного соглашения с Украиной. «Мы будем продолжать операцию в обозримом будущем», — сказал он.

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