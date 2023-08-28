Солист группы «Звери» Роман Билык спел частушку про свою поездку в Донбасс. В тексте он упоминает балалаечника «Зверей» Германа Осипова и оператора Евгения Григорьева, который снимал музыкантов во время поездки. Видео с выступлением выложил Герман Осипов.
«Есть гитара у Романа, Герман с балалайкой, а Евгений их снимает для документалки», — поет солист «Зверей».
«И звенело в голове, и в ушах стреляло
И ребята подпевали тихо так, устало
Балалаечка поет нежно под раскаты
И не важно, что вас ждет, будет ли когда-то...
Ну, спасибо, пацаны, приезжайте чаще
Передайте там другим, чтоб жилось им слаще
Чтоб листалась под вино новостная лента
Знаем, вам там нелегко, всюду иноагенты.
А когда вернетесь вы с кадрами отснятыми
Станете для “чистеньких” нерукопожатными
И со всех сторон говно — полный вентилятор
Вот такое вот кино сняли нам ребята».
22 августа в сети появилось видео, на котором Роман Билык выступает перед российскими солдатами в самопровозглашенной ДНР. После начала войны в Украине в соцсетях группы «Звери» и самого Билыка были антивоенные посты, однако теперь они недоступны.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.