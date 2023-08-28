Солист группы «Звери» Роман Билык спел частушку про свою поездку в Донбасс. В тексте он упоминает балалаечника «Зверей» Германа Осипова и оператора Евгения Григорьева, который снимал музыкантов во время поездки. Видео с выступлением выложил Герман Осипов.

«Есть гитара у Романа, Герман с балалайкой, а Евгений их снимает для документалки», — поет солист «Зверей».

«И звенело в голове, и в ушах стреляло

И ребята подпевали тихо так, устало

Балалаечка поет нежно под раскаты

И не важно, что вас ждет, будет ли когда-то...

Ну, спасибо, пацаны, приезжайте чаще

Передайте там другим, чтоб жилось им слаще

Чтоб листалась под вино новостная лента

Знаем, вам там нелегко, всюду иноагенты.

А когда вернетесь вы с кадрами отснятыми

Станете для “чистеньких” нерукопожатными

И со всех сторон говно — полный вентилятор

Вот такое вот кино сняли нам ребята».

«А когда вернетесь вы с кадрами отснятыми,

станете для чистеньких нерукопожатными.

И со всех сторон говно — полный вентилятор

Вот такое вот кино сняли нам ребята».



Гитарист «Зверей» Герман Осипов выложил видео, где он и Рома Зверь поют о своей поездке в аннексированную ДНР pic.twitter.com/YzQNihcapK — Холод (@holodmedia) August 28, 2023

22 августа в сети появилось видео, на котором Роман Билык выступает перед российскими солдатами в самопровозглашенной ДНР. После начала войны в Украине в соцсетях группы «Звери» и самого Билыка были антивоенные посты, однако теперь они недоступны.

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