В Пермском крае подготовили «программу сексуальной грамотности» для подростков

В Пермском крае подросткам начнут рассказывать об основах сексуальной грамотности. Это будет происходить в рамках программы стимулирования рождаемости, сообщают «Ведомости».

Для подростков Пермского края издали брошюры и буклеты с информацией о «профилактике абортов, рисках беспорядочной половой жизни, безопасных и эффективных методах контрацепции и навыках цивилизованного репродуктивного поведения». Это единственный регион из всех перечисленных в материале «Ведомостей», который в попытке повышения рождаемости решил внедрить секспросвет.

Всего программы стимулирования рождаемости подготовили 16 российских субъектов, включая Свердловскую, Калужскую, Челябинскую, Курскую, Тюменскую области, Бурятию, Алтайский край и другие. К примеру, в Свердловской области на третьего и последующих детей решено ежемесячно выплачивать сумму в размере прожиточного минимума, в Брянской области — единоразово выдавать семьям 10 тысяч рублей за рождение ребенка.

В Красноярском крае семьям с детьми будут субсидировать покупку или строительство жилья, а также увеличат число бесплатных процедур ЭКО по ОМС. Власти Воронежской области попытаются стимулировать местный бизнес, чтобы предприниматели давали сотрудницам с детьми некие дополнительные гарантии и преимущества. Также в регионах собираются выдавать семьям школьную форму, письменные принадлежности и возможность бесплатно посещать культурные учреждения.

В Ханты-Мансийском автономном округе для подростков начали проводить мероприятия по «популяризации и укреплению традиционных семейных ценностей, профилактике разводов и ценностных основ повышения рождаемости». В Свердловской и Калужской областях для гинекологов разработали «сценарии» общения с женщинами, которые придут делать аборт. Врачи должны будут рассказать им о государственных мерах поддержки и предоставить «медицинскую и психологическую помощь».

Власти Воронежской области рассказали, что вводимые в регионе меры должны дополнительно простимулировать рождаемость 16 тысяч детей в 2023 году. В Орловской области ожидают, что в рамках работы программы в регионе родятся почти пяти тысяч детей.

Ранее Минздрав сообщил о планах поместить под особый контроль несколько препаратов для медикаментозного аборта. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сложилась «порочная практика», когда женщины делают карьеру, а не рожают детей.

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