В Кремле ничего не знают о грядущих похоронах Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, решение о погребении главы ЧВК Вагнера будет зависеть от его родственников.

«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников»,— сказал Песков.

На уточняющий вопрос о том, сможет ли Владимир Путин посетить похороны Пригожина, Песков ответил: «Пока мы не знаем, когда и каким образом [состоятся похороны], поэтому ответа на этот вопрос сейчас быть не может».

Источники «Фонтанки» в МВД рассказали, что служба безопасности Пригожина не идет на контакт с силовиками и держит подготовку к погребению в секрете. В военной комендатуре Петербурга, которая, по данным «Фонтанки», должна заниматься организацией похорон военных, отказались комментировать погребение Евгения Пригожина.

Издание сообщает, что никаких подготовительных мероприятий — назначения роты почетного караула, военного оркестра или эскорта — сейчас не ведется. Президент российского Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш сказал «Фонтанке», что в Петербурге к похоронам главы ЧВК Вагнера не готовится ни одно кладбище.

Также издание отмечает, что по состоянию на утро 28 августа у журналистов была информация о том, что Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова похоронят 29 августа на Серафимовском кладбище. Однако затем журналистам поступило новое уточнение о том, что место погребения решено изменить. Кем и почему оно было принято, не сообщается.

23 августа в Тверской области разбился частный бизнес-джет, на борту которого находились восемь человек, включая главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и одного из основателей компании Дмитрия Уткина. Все они погибли. Z-каналы обсуждали атаку ПВО на бизнес-джет в качестве одной из версий его крушения.

Вечером 24 августа Владимир Путин выразил соболезнования близким Пригожина и назвал его талантливым человеком «сложной судьбы». Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина и Уткина лишь 27 августа.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.