В Петербурге, вероятно, готовятся к похоронам Евгения Пригожина. Путина на них не будет

В Петербурге могла начаться подготовка к похоронам основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом пишет местное издание «Фонтанка».

По ее данным, на входе на Серафимовское кладбище с самого утра установили рамки металлодетекторов. Также туда прибыли дополнительные силы полиции. Как пишет «Фонтанка», на территорию кладбища не пропускают людей с фото и видео камерами. Местные жители убеждены, что дополнительные меры безопасности связаны с тем, что там будет похоронен Пригожин.

В свою очередь, петербургское издание «Ротонда» отмечает, что еще накануне соратники Пригожина отказывались передавать властям информацию о дате и времени его захоронения. «Судя по всему, к вечеру ситуация изменилась — чиновники уже сами стали говорить журналистам, что информация засекречена», — пишет издание.

По другой версии, сообщает «Ротонда», сегодня в Петербурге похоронят других погибших в авиакатастрофе членов ЧВК Вагнера, а захоронение останков самого Пригожина состоится завтра или до конца текущей недели.

Президент Владимир Путин не приедет на похороны Пригожина, об этом заявили в Кремле. «Присутствие президента [на похоронах Пригожина] не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем. Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Частный бизнес-джет, принадлежавший Пригожину, развалился в воздухе и рухнул на территории Тверской области 23 августа. По официальным данным, на его борту находились 10 человек. 27 августа Следственный комитет сообщил, что тела всех десятерых погибших найдены и опознаны, а их личности соответствуют полетному листу рейса. В нем, кроме самого Пригожина, значился Дмитрий «Вагнер» Уткин, пятеро членов ЧВК, а также два пилота и стюардесса.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.