Азат Мифтахов, осужденный на шесть лет колонии по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», может стать фигурантом нового уголовного дела «Сети»

ФСБ возбудила новое уголовное дело в отношении участников так называемой московской ячейки сообщества «Сеть», которое в России признано террористическим. Фигурантом может стать Азат Мифтахов, осужденный на шесть лет колонии по делу о разбитом окне в офисе «Единой России».

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, у нескольких подозреваемых в Москве прошли обыски.

При этом агентство утверждает, что ранее осужденных фигурантов по делу «Сети» этапировали в столичное СИЗО «Лефортово» и они якобы дали признательные показания.

Кроме того, на причастность к деятельности сообщества «Сеть» проверяют аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова. 31 января 2018 года его признали виновным в нападении на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино и осудили на шесть лет колонии. Мифтахов должен выйти на свободу 5 сентября 2023 года.

ФСБ возбудила уголовное дело о «террористическом сообществе "Сеть"» в октябре 2017 года. Следователи считают, что его участники планировали устроить мятеж и «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» во время президентских выборов. Многие обвиняемые сообщали, что дали признательные показания под пытками.

Источники: ТАСС, «Медиазона»

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