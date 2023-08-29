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Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре в ТЦ

21:29 • 29.08.2023

Фигуристка Алина Горбачева, пропавшая накануне, нашлась в кинотеатре в одном из столичных торговых центров. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. 

«По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано в сообщении ведомства. Телеграм-канал Baza пишет, что Горбачеву нашли в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall.  

О пропаже 16-летней чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров утром 29 августа сообщила ее мать. Она рассказала, что последний раз ее дочь видели вечером 28 августа на входе в парк у Покровской набережной. Девушку искали сотрудники МЧС и кинологи. 

Днем 29 августа Горбачева попала на запись камеры наблюдения в одном из кафе на Волоколамском шоссе. Телеграм-канал Mash писал, что фигуристка знала, что ее ищут, и опасалась возвращаться домой. 

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