Пропавшая фигуристка Алина Горбачева 29 августа попала на запись камеры наблюдения в кафе на Волоколамском шоссе около 13:00, сообщает РИА «Новости».

Телеграм-канал Mash пишет, что фигуристка знает, что ее ищут, и опасается возвращаться домой.

О пропаже 16-летней чемпионки России по фигурному катанию утром 29 августа сообщила ее мать. Она рассказала, что последний раз Алину Горбачеву видели 28 августа на входе в парк у Покровской набережной. К поискам девушки подключили поисково-спасательную группу МЧС и кинологов.

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