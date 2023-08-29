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Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на запись камеры наблюдения в московском кафе — РИА «Новости»

18:03 • 29.08.2023

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева 29 августа попала на запись камеры наблюдения в кафе на Волоколамском шоссе около 13:00, сообщает РИА «Новости». 

Телеграм-канал Mash пишет, что фигуристка знает, что ее ищут, и опасается возвращаться домой.  

О пропаже 16-летней чемпионки России по фигурному катанию утром 29 августа сообщила ее мать. Она рассказала, что последний раз Алину Горбачеву видели 28 августа на входе в парк у Покровской набережной. К поискам девушки подключили поисково-спасательную группу МЧС и кинологов. 

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