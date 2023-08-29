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В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачева

13:57 • 29.08.2023

16-летняя чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом агентству РИА «Новости» сообщила мать фигуристки. 

По ее словам, в последний раз Горбачеву видели на входе в парк у Покровской набережной. Сейчас там ее ищут кинологи, также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщает телеграм-канал «112», личные вещи Горбачевой обнаружили на Покровской набережной. По данным канала, последний раз Горбачева попала в поле зрения камер наблюдения накануне около 19:00.

В свою очередь, телеграм-канал Mash пишет, что на место обнаружения личных вещей Горбачевой вызвана поисково-спасательная группа МЧС. Спасатели планируют исследовать акваторию.

Телеграм-канал Baza без указания источников сообщает, что исчезновению Горбачевой предшествовала ссора с ее тренером по фигурному катанию.

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