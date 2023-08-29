Возвращение «худшего фестиваля в истории»

В 2017 году на одном из Багамских островов должен был пройти грандиозный фестиваль — Fyre. За билеты стоимостью от $1500 до $400 000 гостям обещали «райский отдых» вместе с артистами Major Lazer и Blink-182. Но вместо этого на острове их ждали разобранные палатки, бутерброды и нехватка питьевой воды. Организатора обвинили в мошенничестве и посадили на шесть лет, но теперь он на свободе и готовит новый фестиваль.

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В мае 2023 года в США анонсировали грандиозный музыкальный фестиваль на острове в Карибском море. К августу открылась продажа билетов, цена на которые начинается от 499 и доходит до восьми тысяч долларов. Судя по счетчику на сайте, часть из них уже распродана.

«Это абсолютно безумное путешествие, и оно началось на седьмом месяце пребывания в одиночной камере», — рассказал журналистам главный организатор.

Мероприятие называется Fyre Festival II. Его создатель Билли Макфарленд совсем недавно вышел из тюрьмы: его первый фестиваль оказался мошенничеством и запомнился как «худший музыкальный фестиваль в истории».

«Роскошный отдых»

Впервые о Fyre Festival стало известно в конце 2016 года после яркой рекламы с моделями Белой Хадид и Эмили Ратаковски, которые отдыхают на Багамских островах Эксума. В описании говорилось, что покупка билета гарантирует два дня роскошного отдыха с дайвингом, аквабайками и выступлениями Major Lazer и Blink-182. Самые дешевые билеты на фестиваль стоили 1500 долларов. А за сумму в 400 тысяч можно было снять дом на восьмерых человек на VIP-острове, по соседству с кем-то из приглашенных звезд. Билеты на Fyre Festival быстро распродали.

Тревожные звоночки появились еще до открытия. Накануне первого дня фестиваля в соцсетях начали появляться сообщения о проблемах с транспортом и застрявших в аэропортах гостях. А затем музыканты из Blink-182 отменили свое выступление, объяснив, что «не уверены, что у них будет все необходимое».

Те, кто все-таки смог добраться до места, быстро об этом пожалели. Вместо блюд от лучших поваров мира уставшим гостям раздали бутерброды, а отдыхать предложили в полуразобранных палатках. Багаж выбросили на землю прямо из грузовика, приехавшего из аэропорта, и некоторым гостям пришлось часами искать свои сумки, а кто-то и вовсе недосчитался своих вещей.

Однако и на этом квест для гостей не закончился. Улететь с острова оказалось еще сложнее. Одна из посетительниц фестиваля, дизайнер интерьеров Мод Эткин, рассказала The New Yorker, что, чтобы добраться в аэропорт, ей пришлось договариваться с местным водителем школьного автобуса. Но улететь не получилось. «Около двух часов ночи мы сели в самолет. Затем экипаж сообщил нам о проблемах и заставил выйти. Затем снова сесть — и снова выйти. Они [cотрудники аэропорта] то и дело отбирали наши паспорта, потом отдавали их; заставляли людей вставать, садиться и выкрикивать свои имена», — рассказывала Мод.

В семь утра сотрудники багамского аэропорта заперли всю группу в небольшом помещении — покупатели билетов на дорогой фестиваль остались без воды и еды. «Даже торговые автоматы были заперты. Мы испугались, потому что не могли добраться до посольства. Разумеется, не было никакого разговора с Fyre, который в основном рассылал нам спам по электронной почте», — вспоминала Мод. Около восьми утра кто-то потерял сознание, и гостям фестиваля наконец принесли воду.

Те, кто попытался вернуть деньги, сделать это не смогли. На сайте Fyre Festival их встретил баннер: «Все продажи окончательные. Возврата нет».

Проблемы роста

Когда людям все-таки удалось выбраться с острова, Министерство туризма Багамских островов заявило, что ответственность за случившееся несут только организаторы. А именно — Билли Макфарленд.

Макфарленд вырос в американском штате Нью-Джерси. Поступил в Бакнеллский университет, однако не проучился там и года: бросил учебу, чтобы открыть собственный стартап — компанию Magnises.

Билли Макфарленд. Фото: Jefferson Siegel / New York Daily News / TNS / Vida Press

Идея бизнеса была в том, чтобы продавать членство в сообществе, которое организовывает развлекательные мероприятия. За ежегодный взнос в 250 долларов клиент получал доступ к открытому бару в таунхаусе в Гринвич-Виллидж, где сам Макфарленд устраивал вечеринки, а также экскурсии на Багамы, возможность бронировать столики в труднодоступных ресторанах и покупать билеты на концерты со скидками. Всего за три года, по словам самого Макфарленда, он смог привлечь в проект больше трех миллионов долларов венчурного капитала.

При этом участники программы зачастую оставались недовольны. Один из бывших членов Magnises рассказывал Business Insider, что практически ни одно мероприятие, на которое он покупал билеты, не проходило спокойно. За день до концерта компания отправляла уведомление о том, что не может оказать обещанную услугу. После жалоб билеты все-таки присылали, однако оформлены они были на других людей.

Аналогичные проблемы возникали и с покупкой авиабилетов. Поездки постоянно переносились, а возврата средств можно было добиться только угрозами обратиться в органы. Кроме того, сервис нередко требовал оплатить членство раньше заявленного срока либо просто списывал деньги со счетов своих клиентов.

Все подобные случаи Макфарленд объяснял техническими сложностями и быстрым ростом компании.

Следующим проектом Макфарленда стал провальный фестиваль Fyre. После многочисленных жалоб клиентов его признали виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам тюрьмы, а также выплате штрафа в 26 миллионов долларов. Оглашая приговор, судья назвал Макфарленда «серийным мошенником».

«Худший фестиваль» 2.0

В мае 2022 года Билли Макфарленд досрочно вышел на свободу.

«Я провел одну из самых вирусных кампаний в социальных сетях в истории, — написал он в твиттере после освобождения. — Я облажался, нарушил закон и провел четыре года в тюрьме. Использовал это время — в том числе 10 месяцев в одиночной камере, — придумывая, как помириться со всеми».

В твиттере он рассказал историю своей жизни и написал, что планирует работать по 85 часов в неделю, чтобы расплатиться с долгами. Там же он объявил об открытии проекта, в рамках которого собирается отвезти на «отдаленный тропический остров» знаменитостей и влиятельных людей, а затем создать его виртуальную копию, чтобы пользователи могли присоединиться к звездам, «сидя дома на диване». По задумке, люди смогут переводить деньги, чтобы, к примеру, заказать по коктейлю себе и любимой знаменитости.

Макфарленд также пообещал, что будет давать персональные консультации по продвижению бизнеса за 1800 долларов в час. Вскоре он анонсировал Fyre Festival II.

Согласно договору об освобождении, Макфарленд будет оставаться под надзором полиции еще три года. Он обязан регулярно проходить проверку в правоохранительных органах, а также официально работать не менее 30 часов в неделю. В условиях договора о досрочном освобождении Макфарленда не говорится о запрете на организацию подобных мероприятий.

«Это означает, что приставы, скорее всего, должны были дать ему разрешение на организацию», — считает адвокат и основатель Wall Street Prison Consultants Ларри Левин.

Даже если Fyre Festival II состоится, сам Макфарленд не сможет посетить его без разрешения суда. Пока действует надзор, выезжать за пределы южного округа Нью-Йорка ему запрещено. Однако, судя по документам, находящимся в распоряжении Левина, суд уже допустил некоторые послабления и позволил Макфарленду поехать в Германию на конференцию-вечеринку The Founder Summit 2023.

Даже если Макфарленду и удастся заработать, большая часть денег, вероятно, пойдет на выплату штрафов и долгов перед участниками прошлого «худшего фестиваля». Несмотря на заявления бизнесмена о том, что он уже собрал достаточную сумму, чтобы закрыть долги перед обманутыми клиентами, выплат пока так и не было.