Насильник сбежал в Европу, инсценировав собственную смерть

В конце 2021 года в Шотландии арестовали «профессора Университета Глазго» Артура Найта по подозрению в изнасиловании женщин в США. Полиция установила, что задержанный — известный преступник Николас Алахвердян, которого разыскивают американские власти. Около полутора лет он выдавал себя за другого человека. В августе 2023 года суд принял решение о его экстрадиции.

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34-летний Артур Найт лечился от COVID-19 в больнице королевы Елизаветы в Глазго, когда в декабре 2021 года к нему в палату пришли шотландские полицейские. Правоохранители узнали в нем Николаса Алахвердяна — американского преступника, подозреваемого в совершении сексуализированного насилия над четырьмя женщинами.

Найта арестовали прямо в больнице, к двери палаты приставили полицейского, дежурившего круглосуточно. Через несколько дней Найт по видеосвязи вышел на заседание суда, где обсуждался вопрос о его экстрадиции.

Сам задержанный утверждает, что он не Николас Алахвердян, а сирота из Ирландии Артур Найт. В подростковом возрасте его якобы усыновили, после чего он вместе с приемной семьей переехал в Лондон. Несколько лет назад он женился на жительнице Великобритании Миранде Найт, с которой познакомился в Бристоле, на юго-западе Великобритании, и взял ее фамилию. Найт утверждает, что никогда не был в США.

Принуждал к сексу

Николас Алахвердян родился в штате Род-Айленд в 1987 году. Его родители были алкозависимы, поэтому их лишили родительских прав, а Николаса поместили под госопеку. В приемных семьях он, по его словам, якобы подвергался насилию, а сами работники органов опеки не реагировали на его жалобы, из-за чего в 2002 году 15-летний Алахвердян начал заниматься активизмом в сфере защиты детских прав: стал помощником в палате представителей Род-Айленда, где продвигал идею реформирования системы госопеки.

В 2008 году Николаса Алахвердяна самого обвинили в сексуализированном насилии. Будучи учащимся Sinclair College в штате Огайо, он познакомился с одной из студенток (ее имя не сообщается), предложил ей пообедать вместе и затем проводить ее на занятия. По дороге в класс Алахвердян напал на девушку — прижал ее к стене, начал трогать и мастурбировать. Об этом рассказала сама жертва. После этого он извинился перед ней, объяснив свое поведение тем, что «ничего не мог с собой поделать, ведь она была очень красивой». Девушка написала заявление в полицию — и Алахвердяна внесли в реестр сексуальных преступников. В Огайо людям, попавшим в этот реестр, запрещено жить вблизи школ и детских садов, а тем, кто осужден за принуждение к сексу, как Алахвердян, необходимо раз в год отмечаться в полиции.

Спустя полгода жительница штата Юта (ее имя неизвестно) обратилась в местную больницу с жалобой на то, что ее изнасиловал бывший парень. Его звали Николас Росси — такая же фамилия была у отчима Алахвердяна. Девушка рассказала, что незадолго до этого рассталась с Росси, так как он был груб в сексе и задолжал ей денег. После этого Росси пригласил ее на обед под предлогом возвращения долга, а затем толкнул на диван и изнасиловал. В произошедшем он обвинил ее, назвав девушку «психически неуравновешенной и слишком эмоциональной».

Согласно отчетам полиции, еще несколько сообщений о сексуальных домогательствах поступали из Род-Айленда и Массачусетса. Во всех случаях наблюдалась схожая модель поведения: насильник сначала принуждал жертв к сексу, а затем выставлял их агрессорами, однако насильник использовал разные имена, и следователям так и не удалось подтвердить его личность. Расследование зашло в тупик.

Совпадение ДНК

В 2017 году полиция Юты начала пересматривать все старые дела о преступлениях на почве секса и за год дошла до недорасследованного дела девушки, которую изнасиловал Николас Росси. Подняв материалы, следователи обнаружили, что образец ДНК, принадлежащий насильнику Николасу Росси, совпадает с ДНК Николаса Алахвердяна, данные которого хранились больше 10 лет после нападения на студентку в Огайо. Полиция также выяснила, что Алахвердян дважды был женат, и в обоих случаях его бывшие жены требовали выдать им так называемый охранный ордер — документ, который запрещает подозреваемому в насилии контактировать со своей жертвой.

Но найти и арестовать его сразу у полиции не получилось: вероятно, дело зависло между департаментами. Сам Алахвердян пытался замести следы: например, добился, чтобы его имя удалили из реестра сексуальных преступников в Род-Айленде, где он жил. К тому моменту он стал известным в своем штате правозащитником, опубликовал собственную книгу и даже около года проучился в Гарварде. Из университета его исключили за сексуализированное насилие, что не помешало Алахвердяну называть себя выпускником и исследователем из Гарварда.

В начале 2020 года на личном сайте Николаса Алахвердяна появился некролог, в котором говорилось, что он якобы умер от рака, а его прах развеяли над морем. Незадолго до этого он сам сообщил различным СМИ, что ему осталось жить несколько недель. Некролог до сих пор можно прочитать на сайте одного из крупнейших международных новостных агентств — Associated Press. Соболезнования по поводу его «смерти» выразил член палаты представителей штата.

Уже после объявленной смерти Алахвердяна следователи выдали ордер на его арест. Они предполагали, что он может быть жив, сочтя некролог недостаточным доказательством его смерти.

Спустя год Алахвердяна удалось найти в шотландской больнице. Под именем Артура Найта он выдавал себя за профессора Университета Глазго. По словам одного из его соседей, Найт рассказывал ему, что работает над созданием школьного учебника по религиоведению. Своей жене Миранде Найт рассказал, что родился в Дублине и переехал в Лондон, чтобы работать в сфере маркетинга и связей с общественностью.

Местная полиция опознала его по отпечаткам пальцев и татуировкам на теле. Как именно удалось выяснить, что Николас Алахвердян, считавшийся умершим от рака в США, жив и находится в Шотландии, неизвестно: прокуратура штата Юта отказалась раскрывать детали расследования. Сам задержанный утверждает, что татуировки ему нарисовали в больнице, пока он лежал без сознания.

Депортация в США

На судебных заседаниях Алахвердян-Найт присутствовал в инвалидном кресле и кислородной маске. Весной прошлого года он освободился под залог и вместе с женой Мирандой приехал на эфир телевизионного шоу Dateline NBC. Во время программы он заявил, что ни в чем не виноват, и пытался доказать, что не может ходить, демонстративно опираясь на жену.

Когда летом 2022 года Алахвердяна хотели выписать из больницы, он, по словам персонала, вскочил с кровати и набросился на врачей. После этого полиция заявила, что словам Алахвердяна о том, что он не может ходить, больше нельзя верить. Уже в ноябре шотландский суд постановил, что задержанный действительно является насильником из США. Суд решил, что Росси инсценировал свою смерть и сбежал в Шотландию, чтобы избежать судебного преследования.

Почти год спустя, в августе 2023-го, шотландский суд разрешил экстрадицию Николаса Алахвердяна в США. Медэксперты также пришли к выводу, что он здоров и не нуждается в использовании инвалидного кресла. Теперь вопрос об экстрадиции Алахвердяна будет рассмотрен правительством Шотландии.