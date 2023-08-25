«Слишком грубая, непрофессиональная работа». Лукашенко не считает, что Путин стоит за предполагаемой смертью Пригожина

Александр Лукашенко прокомментировал вероятную гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, а также версию о том, что за этим стоит Путин. Комментарий Лукашенко опубликовало государственное белорусское агентство БЕЛТА.

Так, Лукашенко отметил, что ответственность за происшествие с самолетом Евгения Пригожина сейчас многие пытаются повесить на Владимира Путина. При этом сам Лукашенко выразил уверенность, что Путин здесь «абсолютно ни при чем», пишет БЕЛТА.

«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что Пригожин никогда не просил о гарантиях безопасности, даже в ходе переговоров во время неудавшегося военного мятежа, организованного им. Соответственно, по словам Лукашенко, никто Пригожину таких гарантий не давал.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.