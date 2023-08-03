Семью из Чечни вынудили покинуть Россию из-за аниме

Матери двоих детей из Грозного пришлось покинуть Россию вместе с детьми после конфликта с учителями и духовным наставником в школе, где училась девочка. Поводом для отъезда стали аниме-картинки, которые мулла обнаружил в телефоне старшей дочери — на тот момент 14-летней Алины. На картинках были изображены обнимающиеся парни, что и возмутило духовника школы. Также претензии вызвали короткая стрижка и пирсинг девочки, отмечает Кризисная группа СК SOS.

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Мать Алины, Ева Юсупова (имена героев изменены по их просьбе), рассказала «Холоду», что ее вызвали в школу и отчитали за внешний вид ребенка и содержимое картинок. По ее словам, стиль дочери и раньше привлекал внимание муллы, однако в полноценный конфликт не перетекал. После случившегося Алина стала ходить в школу с кнопочным телефоном, чтобы не привлекать внимание школьного руководства, однако давление на нее только выросло.

«У моей старшей дочери-подростка нашли в школе арты, на которых были изображены аниме-мальчики, которые обнимаются, целуются. Это были обычные аниме-рисунки», — утверждает Юсупова.

Ева рассказывает, что в Чечне вообще не принято выделяться; всех, кто не соответствует местным стандартам внешнего вида, в республике пренебрежительно называют «неформалами»: «Это те, кто одевается не так, как хотелось бы, те, кто смотрит аниме, кто ориентирован, как считают, на западные ценности. Вот есть такой термин, и неформалов частенько прессуют».

Насилие в отношении «неформалов», как утверждает мать Алины, стандартная практика для Чечни: за неформальный вид местные «высоконравственные ребята» могут побить кого угодно, причем никакого наказания они не понесут, ведь это родители недоглядели. Большинство в республике разделяет и одобряет подобные практики «воспитания».

Апофеоза конфликт достиг в январе 2023 года, когда девочку начали травить в интернете: кто-то опубликовал ее фотографию в городских пабликах и телеграм-каналах «Карфаген» и «Подвал Чечни» (закрытый канал) с подписями в духе: «Атеистка и против власти, ее внешний вид позорит республику».

Публикация привела к бурной реакции учителей — Еву снова вызвали в школу для разбирательств. На собрании присутствовали учителя, мулла и даже инспектор из психоневрологического диспансера. В результате Юсуповы оказались в одном из местных отделений полиции, где ими занялась инспекция по делам несовершеннолетних. Представители власти развели ребенка и мать по кабинетам и провели допрос. По словам 14-летней Алины, когда ее вводили в комнату, один из полицейских представил ее своему коллеге как «новую жену».

Полицейские проверили телефоны Евы и Алины, угрожали составить протокол о неисполнении родительских обязанностей. При этом основные претензии силовиков касались даже не сообщений в пабликах и не аниме-артов, а внешнего вида Алины: короткой стрижки и пирсинга. Также полицейские интересовались деньгами и имуществом семьи: спрашивали про доходы, интересовались, кто живет в квартире и на кого оформлена недвижимость.

«Вот эти стандартные вопросы, которые свидетельствуют, что мы тебя хотим раскрутить на бабки. А весь разговор шел в таком тоне, что виноваты мы сами: и я, и ребенок. Виновных в травле искать никто не собирался», — рассказывает Ева.

После допросов семье заявили, что они теперь «на карандаше» и за ними будут следить. Вечером того же дня Еве позвонил неизвестный мужчина и начал угрожать, шантажировать, утверждал, что знает о ее гомосексуальных отношениях с женщиной. Ева действительно находится в гомосексуальных отношениях, хотя об этом не знали даже ее близкие. Мужчина потребовал продать квартиру и заплатить ему 300 тысяч рублей за молчание. Через день уже участковый сообщил, что полиция заинтересовалась ее семьей, после чего Ева приняла решение взять детей и покинуть Россию.