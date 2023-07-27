Жителям Чечни моложе 30 лет выдают загранпаспорта только в присутствии старших родственников и с их согласия. В МВД республики объяснили это «интересами Российской Федерации», пишет правозащитный проект СК SOS.

Такой ответ получил адвокат Александр Немов. В феврале его подзащитной в очередной раз отказали в выдаче документа. Тогда Немов написал жалобу, ответ на которую пришел только сейчас.

«Было вынесено решение производить выдачу заграничных паспортов молодым людям до 30 лет в присутствии и согласии их родителей или близких родственников о том, что цели их поездки не противоречат интересам Российской Федерации на постоянной основе. Рекомендуем гражданке прийти на получение заграничного паспорта с близким родственником», — говорится в нем.

В своем ответе МВД ссылается на «протокол заседания Антитеррористической комиссии» регионального совета от 2015 года. Немов говорит, что чеченские власти таким образом нарушают конституционное право граждан на свободу передвижения и заявляет, что подаст иск, а также обжалует этот ответ МВД.

«Они пытаются ненормативным актом заменить, во-первых, установленный административный регламент МВД по выдаче загранпаспортов, во-вторых, иные нормативные акты, в том числе правительства РФ, которые определяют статус загранпаспорта, включая закон о документе, удостоверяющем личность», — поясняет Немов.

В свою очередь, СК SOS отмечает, что до начала полномасштабной войны в Украине загранпаспорт в Чечне не могли получить в основном молодые женщины. Сейчас без родителей или старших родственников документы не выдают также мужчинам призывного возраста.

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