Индийская межпланетная станция Chandrayaan-3 села на Луну

Посадочный модуль индийской станции Chandrayaan-3 успешно сел на южном полюсе Луны. Таким образом Индия стала первой страной, которая посадила модуль именно в этом районе, пишет «Интерфакс».

«Мы осуществили мягкую посадку на Луну, Индия на Луне», — сказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

Индия стала четвертой страной в мире, которая смогла посадить свой модуль на Луну, после США, СССР и Китая. Это вторая попытка страны, предыдущий раз посадочный модуль и луноход пытались посадить на естественный спутник Земли в 2019 году.

В воскресенье, 20 августа, стало известно, что российская станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны. Позже в Роскосмосе заявили, что причиной крушения стали не отключившийся вовремя двигатель.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.