Поддержать
Новости

Индийская межпланетная станция Chandrayaan-3 села на Луну

16:16 • 23.08.2023

Посадочный модуль индийской станции Chandrayaan-3 успешно сел на южном полюсе Луны. Таким образом Индия стала первой страной, которая посадила модуль именно в этом районе, пишет «Интерфакс». 

«Мы осуществили мягкую посадку на Луну, Индия на Луне», — сказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

Индия стала четвертой страной в мире, которая смогла посадить свой модуль на Луну, после США, СССР и Китая. Это вторая попытка страны, предыдущий раз посадочный модуль и луноход пытались посадить на естественный спутник Земли в 2019 году.

В воскресенье, 20 августа, стало известно, что российская станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны. Позже в Роскосмосе заявили, что причиной крушения стали не отключившийся вовремя двигатель.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»