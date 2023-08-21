Старшеклассников будут учить противодействию дронам

Школьники 10-11-х классов в рамках занятий по начальной военной подготовке будут изучать основы управления и применения беспилотников. Соответствующий курс опубликован на сайте Минпросвещения, пишет ТАСС.

Агентство отмечает, что по итогам этого курса школьники должны будут иметь представление об особенностях применения дронов на поле боя, а также «знать алгоритм противодействия БПЛА противника». Кроме того, им будут рассказывать о способах боевого применения беспилотников и о ведении разведки местности с их помощью.

Также операторов дронов начнут готовить в колледжах. Об этом в середине августа заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Первым обучать этой специальности, как сообщалось, начнет Курганский технологический колледж.

Ранее в июле стало известно, что в республике Татарстан несколько сотен несовершеннолетних студентов колледжа «Алабуга Политех» заставили собирать иранские дроны Shahed. Как писали местные медиа, подростки в возрасте 15-17 лет работали там по 12 часов без перерывов на отдых и обед. За это им платили по 30-40 тысяч рублей. При этом с несовершеннолетних взяли подписки о неразглашении, за нарушение которых грозит штраф до двух миллионов рублей.

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