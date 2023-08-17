В российских колледжах будут готовить операторов дронов

В российских колледжах начнут готовить операторов дронов. Об этом, выступая на пленарном заседании Московского урбанистического форума, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Он сообщил, что на днях ведомство утвердило список из 5110 профессий рабочих, должностей и служащих, по которым происходит профобучение. «Появилось более 250 востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее», — сообщил он.

В июне Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. Она предусматривает появление новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников, в течение следующих шести с половиной лет.

Ранее о начале обучения операторов беспилотников объявили власти Курганской области. С такой инициативой там выступил губернатор Вадим Шумков. Как сообщалось, первым начнет подготовку студентов по этой специальности Курганский технологический колледж.

В июле стало известно, что в Татарстане несколько сотен студентов колледжа «Алабуга Политех» в Татарстане привлекли к сборке иранских дронов Shahed. Как писали журналисты издания «Протокол» и ютуб-канала «РЗВРТ», в работах в принудительном порядке участвовали подростки 15-17 лет, которые поступили в колледж после девятого класса школы.

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