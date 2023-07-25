Несовершеннолетних студентов в Татарстане заставляют участвовать в сборке дронов-камикадзе «Шахед». Об этом узнали журналисты издания «Протокол» и ютуб-канала «РЗВРТ».

По их данным, несколько сотен учащихся колледжа «Алабуга Политех» в возрасте 15-17 лет занимаются сборкой дронов в особой экономической зоне «Алабуга». При этом с подростков взяли подписки о неразглашении, за нарушение которой со студента могут потребовать штраф в размере до двух миллионов рублей. Работа идет круглосуточно — иногда без перерывов на отдых и еду — сменами по 12 часов. Платят за нее 30-40 тысяч рублей в месяц.

Один из занятых в сборке дронов учащихся рассказал, что за работающими подростками тщательно следит служба безопасности. Для этого она использует камеры видеонаблюдения и системы прослушки. У вызвавшего подозрения «работника» могут отобрать телефон и проверить переписки.

При этом, по словам собеседника журналистов, участие в сборке дронов не является добровольным. За отказ учащимся грозят отчислением, в случае которого родители такого студента будут обязаны возместить колледжу от 170 до 420 тысяч рублей в качестве затрат на обучение. Как пишут «Протокол» и «РЗВРТ», на работы по сборке дронов студенты отправляются вместо учебных занятий.

Как утверждают издания, руководство колледжа практикует телесные наказания. В качестве таковых используются расстрелы их пейнтбольного оружия в упор. За последнее время из-за жестокого обращения и страха отчисления двое учащихся колледжа покончили с собой.

Уже после публикации расследования в телеграм-канале колледжа были опубликованы несколько видео, на которых студенты заявляют, что работают на производстве добровольно.

«Почему я вызвался добровольцем на производство: я всегда хотел чего-то большего, и когда я узнал, что я могу помочь в развитии страны в сложное для всех время, я загорелся стать одним из тех, от кого будет зависеть будущее нашей страны, всех, кто в ней проживает. Кто бы что ни говорил, "Алабуга" готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно. Они хотят получить достойную зарплату, хотят помочь своим близким, хотят помочь своей стране», — говорит на одном из видео 17-летний «руководитель проекта» Ярослав Батин.

Журналисты полагают, что видео с заявлениями о добровольном участии студентов вв производстве оружия для войны в Украине стало реакцией руководства колледжа на запросы от СМИ.

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