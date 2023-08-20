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В результате российского удара по Чернигову погибли семь человек, еще 148 пострадали

11:21 • 20.08.2023

Количество пострадавших при российском ударе по Чернигову 19 августа увеличилось до 148, сообщили в МВД Украины. 

«Полиция продолжает принимать заявления от пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову. В результате вражеской атаки погибли 7 человек, количество раненых возросло до 148», — говорится в сообщении ведомства.

По словам главы администрации Черниговской области Вячеслава Чауса, среди пострадавших — 15 детей. 41 человек был госпитализирован, 15 из них прооперированы.

Среди погибших есть шестилетняя девочка. Ее мать находится в больнице в тяжелом состоянии. По данным украинских СМИ, 1 сентября ребенок должен был пойти в первый класс.

Россия обстреляла центр Чернигова днем 19 августа. «Площадь, политехнический университет, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь», — писал Владимир Зеленский.  

В театре, который пострадал в результате атаки, в тот момент проходила выставка дронов. 

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