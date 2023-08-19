Россия нанесла ракетный удар по Чернигову. Есть погибшие и раненые 

Российские военные нанесли удар по центру Чернигова. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

«Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно, баллистической ракетой», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телегарм-канале опубликовал видео последствий удара. «Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат», — написал он.

В МВД Украины сообщили о семи погибших. Среди них есть ребенок. «Погиб 6-летний ребенок. На месте патрульные пытались оказать ему помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Мать ребенка находится в больнице в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, при ударе по центру города пострадали 90 человек, среди них 12 детей. 25 человек госпитализировали.

Обновлено в 14.27, дабавлена новая информация о жертвах удара.

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