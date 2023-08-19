В черниговском драмтеатре, по которому ударила российская ракета, проходила выставка дронов

В драмтеатре Чернигова, по которому ударила российская ракета, проходила выставка дронов. Местные власти заявили, что мероприятие с ними не согласовывали.

«Проведение выставки 19 августа 2023 года в городе с Черниговским городским советом не согласовывалось. Никаких разрешений не предоставлялось», — говорится в телеграм-канале пресс-службы городской администрации.

В свою очередь, организатор выставки волонтер Мария Берлинская написала в фейсбуке, что власти не только одобрили проведение мероприятия, но и выделили место.

«Мероприятие было официально согласовано с местными властями (VCA), место предоставили местные власти. Анонс мероприятия был обнародован. А вот о конкретном месте сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за несколько часов до мероприятия. Все данные участников были переданы в соответствующие органы», — написала Берлинская.

Она также добавила, что после объявления воздушной тревоги выставку завершили, а ее участникам предложили спуститься в подвал, но некоторые люди, по ее словам, все-таки вышли на улицу. Берлинская также написала, что сама попала в укрытие за минуту до взрыва.

РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник утверждает, что российские войска якобы били по месту сбора «военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль».

По последним данным, в результате российского ракетного удара по центру Чернигова погибли семь человек. Среди них 6-летний ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 90 человек, в том числе 12 детей.

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