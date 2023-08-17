Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

Басманный суд Москвы арестовал до 14 октября обвиняемого по уголовному делу о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения прошло в закрытом режиме. Суд мотивировал такое решение необходимостью обеспечить безопасность обвиняемого и его родственников.

Ранее Следственный комитет сообщал, что причиной взрыва стали нарушения при хранении химических удобрений, а именно — аммиачной селитры. Как писал РБК, мешки из-под этого легковоспламеняющегося агрохимиката обнаружили на месте взрыва.

По данным следствия, Насрулаев — владелец взорвавшейся селитры. Он стал обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Взрыв в Махачкале произошел 14 августа. Как сообщалось, все началось с пожара в автосервисе, пламя от которого перекинулось на соседнее помещение, где хранилась аммиачная селитра. После того, как она взорвалась, загорелась расположенная рядом автозаправка. В результате 35 человек погибли, еще более ста пострадали.

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