Взрыв в Махачкале произошел из-за неправильного хранения химических удобрений — СК

Взрыв в Махачкале, жертвами которого стали 35 человек, произошел из-за неправильного хранения химического удобрения — аммиачной селитры. Об этом заявили в Следственном комитете.

В ведомстве полагают, что возгорание началось в автосервисе, откуда огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. После того, как мешки с ним взорвались, загорелась расположенная рядом автозаправка.

Ранее РБК сообщал, что на месте взрыва нашли мешки из-под аммиачной селитры, которая используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Также о том, что взорвался склад селитры, писал телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной взрыва «жадность и алчность» людей, которые пренебрегли мерами безопасности. «Не может станция техобслуживания находиться рядом с АЗС. Хотя бы по причине того, что техобслуживание предполагает сварочные работы, а заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», — сказал Меликов.

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