Из-за взрыва на автозаправке в Махачкале вечером 14 августа погибли 35 человек, сообщили в МЧС. Еще 105 человек пострадали. Ранее глава региона Сергей Меликов сообщал о 27 жертвах, среди которых трое детей. ТАСС пишет, что на заправке взорвались две цистерны из восьми, есть угроза повторного взрыва.

По версии следствия, 14 августа примерно в 21:50 по московскому времени в здании автосервиса во время техобслуживания автомобилей произошло возгорание и «последующий хлопок».

Глава региона Меликов изначально сообщал, что взрыв произошел на одной из заправок на выезде из Махачкалы. «Сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошло возгорание и пожар», — сказал он. Телеграм-канал Shot писал, что взрыв прогремел в здании автосервиса у ТЦ «Глобус» на выезде из города, после чего загорелась АЗС «Nafta24». В МЧС ТАСС сообщили, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

По данным Shot, большое количество жертв связано с тем, что во время взрыва двух цистерн на заправке горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей, которые пришли посмотреть на горящий автосервис и находились в радиусе 50 метров.

Меликов пообещал выплатить семьям погибшим по миллиону рублей. Получившие тяжкий вред здоровью получат выплаты в размере 400 тысяч рублей, легкий вред — 200 тысяч рублей.

Следственное управление СК по Дагестану отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погибли более двух человек (часть 3 статья 238 УК).

Обновлено в 9:08. Изменен заголовок, добавлена информация о 30 погибших. Изначально сообщалось о 27 жертвах.

Обновлено в 11:12. Изменен заголовок, добавлена информация о 35 погибших.

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