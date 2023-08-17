ФСБ допросила детей по делу их матери, возбужденному из-за постов во «ВКонтакте». Среди них — выступление Земфиры

Против юристки из Архангельской области Лидии Прудовской возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК) из-за постов во «ВКонтакте», сообщает издание «Адвокатская улица». По этому делу двух ее детей — девятилетнюю дочь и десятилетнего сына — вызвали на допрос в качестве свидетелей.

Как уточняет «Адвокатская улица», поводом для дела стали 11 постов на странице Прудовской во «ВКонтакте», которая, как отмечается, открыта только для друзей: например, пост с цитатой политика Леонида Гозмана о российской атаке на Киев, которую Минобороны назвало «операцией возмездия за Брянскую область».

Еще один пост, приобщенный к делу — расшифровка антивоенного выступления певицы Земфиры во время концерта. «Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперёк. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной», — цитирует выступление «Адвокатская улица».

Вероятно, речь идет о концерте Земфиры в Лондоне в ноябре 2022 года. Во время этого выступления она поддержала Украину и назвала войну «абсолютно бессмысленной и жестокой». «Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя», — сказала Земфира.

К делу приложена экспертиза филолога Натальи Хохловой. Она пришла к выводу, что в речи Земфиры война предстает «бесцельной, бесполезной, лишенной разумных оснований», а еще «отличается жестокостью, бессердечностью, беспощадностью».

Детей допросили 31 июля. Адвокат назвал практику допроса людей, живущих в одной квартире с обвиняемой, «стандартной и законной практикой», но возраст «свидетелей» в этой ситуации вызывает у него недоумение: «Почему следователя не остановило, [что дети обвиняемой слишком маленькие]? Все-таки есть же здравый смысл… Ну вот не остановило».

Брата и сестру допрашивали отдельно друг от друга в течение 15 минут на каждого, на допросах присутствовали педагог-психолог и представитель органов опеки. Прудовской в это время с детьми не было — ей как обвиняемой это запрещается. Дети, по словам Прудовской, не жаловались на давление, но дочь попросила маму «больше не отправлять ее к следователю», пишет «Адвокатская улица».

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