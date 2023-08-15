В Приморье ввели режим ЧС из-за последствий наводнения

В Приморском крае ввели режим ЧС регионального масштаба из-за последствий наводнения, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

По его словам, это позволит увеличить меры поддержки местного населения. «Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться», — написал он.

В то же время Примгидромет предупредил о надвигающемся на край циклоне LAN, который принесет сильные дожди и ветер. По данным гидрометслужбы, общее количество осадков может составить 80-150 миллиметров, то есть 60-120% от месячной нормы.

Ранее в Приморье прошел тайфун «Ханун». Только за пятницу 11 августа там выпало 117 миллиметров осадков. 12 августа в Уссурийске прорвало дамбу, создававшуюся для сдерживания паводка. Сообщалось о двух погибших детях и одной женщине.

По данным МЧС, подтопленными остаются почти три тысячи жилых домов. Водой от резано 26 населенных пунктов. В пунктах временного размещения находятся 326 человек, среди которых 74 ребенка. Без электричества остается 21 многоквартирный и 1219 частных домов.

Некоторые жители края возмутились размерам компенсаций, которые им пообещали власти. Например, администрация Михайловского района Приморского края предложила единоразово выплатить 2000 рублей за потерянный из-за наводнения урожай и 25 тысяч — за потерю всего имущества.

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