Две тысячи рублей за погибший огород, 25 тысяч — за затопленный дом. Жители Приморья возмущены размерами компенсаций после наводнения 

Администрация Михайловского района Приморского края опубликовала суммы компенсаций за поврежденное имущество из-за наводнения. Местные жители возмутились из-за размеров этих выплат.

Так, за погибший из-за наводнения урожай власти готовы предоставить единовременную выплату в две тысячи рублей. Столько стоит, например, 50 килограммов картошки. За утерю всего имущества местные власти предлагают 25 тысяч рублей. Такую компенсацию получат люди, в чьих домах уровень воды поднимался выше 15 сантиметров. Если вода не дошла до этого уровня, то жертвы наводнения могут рассчитывать на 15 тысяч рублей.

В комментариях под постом в группе администрации Михайловского района в телеграме люди пишут, что на эти деньги вряд ли смогут что-то купить. В Уссурийске, который также пострадал от наводнения из-за прорыва дамбы, местные жители встретились с мэром города Евгением Коржом и главой Приморского края Олегом Кожемяко. Местный политик и правозащитник Максим Чихунов опубликовал видео этой встречи. На кадрах люди, потерявшие имущество, также возмущаются размерами предложенных компенсаций.

В доме одного из участников этой встречи затопило два этажа. Корж сообщил, что ему положена компенсация минимум в размере 150 тысяч рублей.

«И что я сделаю, блядь, на 150 тысяч, что? Ребенок вот, блядь, без одежды. Второй в школу собирается. Все нахер утонуло с учебниками. Что я, блядь, сделаю на 150 тысяч? Себе, блядь, сделайте что-нибудь за 150 тысяч, что ты купишь на них сейчас? Вы в магазине, блядь, были сегодня? И что там, как с ценами?» — говорит в ответ мужчина.

9 августа на Приморский край обрушился тайфун «Ханун». Из-за сильных ливней затопило несколько населенных пунктов. Жертвами наводнения стали два брата 10 и 12 лет.

Спустя несколько дней, 12 августа, через недостроенную дамбу на реке Раздольной в районе Уссурийска начала прорываться вода. За сутки в регионе за сутки выпала месячная норма осадков. Спасатели к понедельнику эвакуировали более двух с половиной тысяч человек. На данным момент затоплены 4620 домов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.