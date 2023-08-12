В новом учебнике по истории для школьников с пятого по девятый класс будет «пересмотрен взгляд на Российскую империю». Об этом «Известиям» заявил автор пособия, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Кроме того, в учебнике будет показан новый подход к определению слова «империя», сказал он.

По словам Чубарьяна, в учебнике пропишут, чем Российская империя отличалась от Британской. «Мы работали с пониманием того, что у бывших территорий Советского Союза, а ныне независимых государств, есть свой взгляд на свою историю. Большинство учебников, которые существуют в этих странах, оценивают период, когда они были в составе Российской империи, как колониальный период. […] Я считаю, что очень важно в этих учебниках показать, как формировалась Российская империя и в чем ее отличие от классического колониализма». Примером «классического колониализма» Чубарьян назвал Британскую империю.

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«Российская империя принципиально отличалась, не потому что у нас квасной патриотизм, как говорит наш президент, а потому что это реальность. Все империи в мире — это были заморские территории, а здесь [в Российской империи] было общее пространство. Поэтому когда они [другие страны] входили в состав России, они включались в это общее экономическое пространство», — сказал Чубарьян.

Новые учебники по истории для учащихся средней школы поступят в образовательные учреждения к сентябрю 2024 года. Обновленные пособия по истории для 10-11 классов планируется начать использовать уже в этом году.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов и советник президента Владимир Мединский презентовали новый учебник по истории России для старших классов. В нем они написали, что «абсолютное большинство россиян» поддержало войну в Украине, и что в Киеве «запрещена оппозиция». Эти пособия появятся в школах в сентябре 2024 года.

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