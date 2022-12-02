В России хотят выпустить учебник по истории с главами про «СВО»: так власти продолжают называть войну в Украине. Школьникам планируется рассказывать о причинах операции и «подвигах участников». История — один из самых политизированных и подверженных конъюнктурным изменениям предметов. На примере упоминаний слов, связанных с Украиной, «Холод» изучил, как оценка общих для двух стран событий менялась в учебниках в последние 10 лет.
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Как учебник попадает к ученикам
Процесс обычно выглядит так: авторы учебников пишут их по специальному стандарту (о нем чуть ниже) и переиздают раз в пару лет, затем Министерство образования и науки отбирает те из них, что максимально совпадают с его представлениями о том, как нужно преподавать историю. После этого учебники рекомендуют школам. Слово «рекомендуют» здесь, скорее, формальность, ведь школы обязаны использовать именно учебники, одобренные Министерством.
Чтобы учебник получил шанс стать рекомендованным, авторам следует писать его в соответствии с историко-культурным стандартом. Это документ, в котором прописано все, что нужно включить в учебники истории: темы, исторические лица, события, а также — что самое важное — их правильные оценки.
Стандарт — часть концепции «учебно-методического комплекса по отечественной истории». Одна из целей концепции — «сформировать единое культурно-историческое пространство Российской Федерации». Первый стандарт приняли в конце 2013 года, новый — в конце 2020 года. Пока их всего два.
Что мы изучали и какие учебники использовали
Мы составили список всех рекомендованных учебников по истории с момента появления этого списка в 2013 году и оставили те, которые печатало издательство «Просвещение». Это самое крупное российское издательство, которое специализируется на выпуске школьных учебников. Кроме этого, известно о связи издательства с близким к Владимиру Путину бизнесменом Аркадием Ротенбергом.
Чтобы выяснить, как менялось содержание, мы взяли учебники трех периодов:
- до аннексии Крыма (2012–2013);
- сразу после (2015–2016);
- последние пару лет (2020–2021).
Есть пять основных тем, связанных с Украиной, которые обычно проходят в программе 6–11 классов:
- Присоединение Левобережной Украины и Переяславская рада (о том, как часть Украины вошла в состав России);
- Национальные движения в Гражданскую войну (какие силы и почему противодействовали победе большевиков);
- Украина во Второй мировой войне (о боевых действиях на территории советской Украины, партизанской борьбе и коллаборационистах);
- «Оранжевая революция» и присоединение Крыма (о том, что стало причинами событий, и об отношениях России и Украины после распада СССР).
Мы прочитали все параграфы, в которых затрагиваются эти темы. Результаты сравнения с выдержками ниже:
Переяславская рада и присоединение Украины (XVII век)
Фрагменты об истории украинского народа стали короче, исчезает упоминание общих корней. Украинский народ теперь не «воссоединяется» с Россией, а «входит в состав».
2012 год. История России, 7 класс. Авторы Данилов и Косулина.
Параграф «Воссоединение Украины с Россией»:
Русско-польские отношения еще бoлee обострились в условиях начавшейся борьбы украинского народа за независимость. Украинцы проживали на землях, входивших ранее в Древнерусское государство, имели общие с русскими национальные, религиозные, культурные корни. В Речи Посполитой они испытывали тройной гнет — феодальный, национальный и религиозный. <...> Российское государство продемонстрировало Европе растущую военную мощь.
2016 год. История России, 7 класс. Авторы: Арсентьев, Данилов, Курукин и Токарева.
Параграфы — «Восстание Богдана Хмельницкого», «Переяславская рада», «Вхождение Украины в состав России»:
Тяжелое положение украинского и белорусского населения вызывало постоянные восстания против польских и литовских феодалов. После нескольких неудачных казацких восстаний на Украине вспыхнуло национально-освободительное движение.
Национальные движения гражданской войны
И в 2013, и в 2016 годах подчеркивается, что население Украины, скорее, поддерживало советскую власть. Вторжение советских войск на территорию Украины называется «прибытием по просьбе», такие же действия Германии — немецкой оккупацией. В более поздних учебниках подчеркивается, что население Украины не поддержало ни «немецких и польских оккупантов», ни армию белого генерала Деникина. В 2016-м авторы учебника отмечают, что националисты в Украине были малочисленны и не вызывали симпатий у крестьян и жителей городов.
2013 год. История России, 9 класс. Авторы: Данилов, Косулина, Брандт.
Параграф «Образование Союза Советских Социалистических Республик»:
Острым было противостояние сторонников и противников советской власти на Украине, где до февраля 1918 г. действовали два органа власти. В Киеве — Центральная рада, провозгласившая 7 ноября 1917 г. создание Украинской Народной Республики; в Харькове — советское правительство, избранное Всеукраинским съездом Советов. По просьбе последнего для борьбы с Центральной радой на Украину прибыли войска из России. 26 января (8 февраля) 1918 г. они заняли Киев. Центральная рада обратилась за военной помощью к Германии. Советская власть на Украине ценой австро-немецкой оккупации была ликвидирована. В апреле 1918 г. Центральная рада была разогнана. Гетманом Украины немцы провозгласили генерала П. П. Скоропадского. <…> Противоречивой была национальная политика и в других республиках. 1920-е годы были временем невиданного расцвета украинской культуры и языка. Украинский язык стал на территории республики государственным, обязательным во всех учреждениях и судах. Для того чтобы занять государственные должности, представители других народов должны были владеть украинским языком. Во всех школах было введено обязательное изучение языка, истории и литературы Украины. Реакцией стало недовольство русского и еврейского населения, составлявшего значительную долю городского населения на востоке и юге республики.
2012 год. История России, ХХ – начало XXI века, 11 класс. Автор: Шестаков, под редакцией Сахарова. Профильный уровень
Параграф «Брест: “революционный” выход из войны»
9 февраля 1918 г. Германия и ее союзники подписали сепаратный мирный договор с Центральной радой. В соответствии с этим договором новое националистическое правительство Украины обязывалось поставлять Германии сырье и продукты питания, а немецкие и австрийские войска немедленно вступили на территорию Украины.
Параграф Советско-польская война
Кроме того, в соответствии с секретным военным договором Пилсудский (первый глава Польского государства, просуществоващего до немецкой оккупации в 1939 году. — Прим. «Холода») мог рассчитывать на поддержку С. Петлюры (один из лидеров Украинской народной республики. — Прим. «Холода»), который пытался захватить власть на Украине. Польша признала Петлюру главой независимой Украины и обещала ему освободить Киев от большевиков. На первом этапе войны три польские армии при поддержке двух украинских дивизий разбили и оттеснили части Красной армии. Был захвачен Житомир, Коростень. 7 мая поляки практически без сопротивления захватили Киев. За три года это была 15-я смена власти на Украине.
2016 год. История России, 10 класс. Часть 1. Авторы: Горинов, Данилов, Моруков, редакция Торкунова
Параграфы «Возникновение национальных государств на окраинах России», «Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике», Важнейшие события 1918–1919 гг.»:
29 октября 1917 г. в Киеве была свергнута власть Временного правительства. Центральная рада отказалась признать большевистский Совнарком законным правительством России. На созванном в Киеве Всеукраинском съезде Советов большинство оказалось у сторонников Рады. Большевики покинули съезд. 7 ноября 1917 г. Центральная рада провозгласила образование Украинской народной республики. Покинувшие съезд большевики в декабре 1917 г. в Харькове созвали 1-й Всеукраинский съезд Советов, который провозгласил Украину советской республикой. Съезд принял решение об установлении федеративных отношений с Советской Россией, избрал ЦИК Советов и сформировал украинское советское правительство. По просьбе этого правительства для борьбы с Центральной радой на Украину прибыли войска РСФСР. В январе 1918 г. в ряде городов Украины вспыхнули вооруженные выступления рабочих, в ходе которых устанавливалась советская власть. 26 января (8 февраля) 1918 г. Киев был взят Красной Армией. 27 января Центральная рада обратилась за помощью к Германии. Украина была оккупирована австро-немецкими войсками. В апреле 1918 г. оккупанты разогнали Центральную раду. Была провозглашена Украинская держава во главе с гетманом генералом П. П. Скоропадским. <…> В ноябре 1918 г. была воссоздана Украинская советская республика, образовано временное рабоче-крестьянское правительство Украины. Однако 14 декабря 1918 г. власть в Киеве захватила буржуазно-националистическая Директория во главе с В. К. Винниченко и С. В. Петлюрой. В феврале 1919 г. советские войска заняли Киев, а в дальнейшем территория Украины стала ареной противоборства между Красной Армией и армией А. И. Деникина. В 1920 г. на Украину вторглись польские войска. Ни немцы, ни поляки, ни белая армия Деникина не пользовались поддержкой населения. Массовой поддержкой не располагали и национальные правительства — Центральная рада и Директория. Это произошло потому, что национальные вопросы были для них первостепенными, в то время как крестьяне ждали проведения аграрной реформы. Многие украинские крестьяне поддерживали анархистов-махновцев. <...>На Украине действовала многочисленная крестьянская армия во главе с анархистом Н. И. Махно. Он стоял за то, чтобы сельские труженики были хозяевами обрабатываемой ими земли. <...> Националисты не могли рассчитывать и на поддержку городского населения, так как в крупных городах большинство пролетариата составляли русские. После разгрома деникинцев красные смогли окончательно закрепиться в Киеве.
Вторая мировая война
В учебнике, написанном до аннексии Крыма, в разговоре о роли Украины в войне, упоминали две темы: украинских партизан, которые боролись с нацистами, и националистов-коллаборантов, которые поддерживали Германию. В учебнике 2016 года различий с текстом 2012 года практически нет.
2013 год. История России, 9 класс. Авторы: Данилов, Косулина, Брандт.
Параграф «Партизанское и подпольное движение»:
В различные периоды войны на оккупированной территории существовали нелегальные ЦК КП(б) Украины и Белоруссии, 90 подпольных обкомов и межрайонных партийных центров
Параграф «Многонациональный советский народ на фронтах войны»:
Подвиги русских героев А. М. Матросова, А. К. Панкратова, В. В. Васильковского, грудью закрывших амбразуры вражеских дзотов, повторили украинец А. Е. Шевченко. <…> На территории Белоруссии боролись с противником партизаны и подпольщики более чем 70 национальностей СССР, на территории Украины — более 60. За мужество и героизм звания Героя Советского Союза на фронтах войны были удостоены 8160 русских, 2069 украинцев…
Параграф «Национальные движения в годы войны»:
Война вместе с тем вызвала оживление национальных движений, как правило, в тех районах, где политика властей в предвоенные годы вызывала наиболее сильный протест местного населения. Создавались и организации, ставившие целью достижение национальной независимости. Наиболее крупной из них была Организация украинских националистов (ОУН), действовавшая на Украине с конца 1920-х гг. <...> На Украине ОУН создала собственную Украинскую повстанческую армию (УПА). Вооруженную борьбу против власти вели Крымский мусульманский комитет, Особая партия кавказских братьев (Чечено-Ингушетия) и др. Участились случаи нападения вооружённых националистических групп на отступающие или окруженные части Красной Армии.
2016 год. История России. 10 класс. Часть 2. Авторы: Горинов, Данилов, Моруков
Параграф «Партизанское и подпольное движение»:
В различные периоды войны на оккупированной территории существовали нелегальные ЦК КП(б) Украины и Белоруссии, 90 подпольных обкомов и межрайонных партийных центров
Параграф «Многонациональный советский народ на фронтах войны»:
Подвиги русских героев А. М. Матросова, А. К. Панкратова, В. В. Васильковского, грудью закрывших амбразуры вражеских дзотов, повторили украинец А. Е. Шевченко. <…> На территории Белоруссии боролись с противником партизаны и подпольщики более чем 70 национальностей СССР, на территории Украины — более 60. За мужество и героизм звания Героя Советского Союза на фронтах войны были удостоены 8160 русских, 2069 украинцев
Параграф «Национальные движения»:
Война оживила национальные движения, как правило, в тех районах, где жесткая политика властей в предвоенные годы вызывала наиболее сильный протест населения. Создавались и националистические организации, ставившие целью достижение национальной независимости. Наиболее крупной из них была Организация украинских националистов (ОУН), действовавшая на Украине еще в конце 1920-х гг. <...> На Украине ОУН создала собственную Украинскую повстанческую армию (УПА). Вооруженную борьбу против власти вели Крымский мусульманский комитет, Особая партия кавказских братьев (Чечено-Ингушетия) и др. Участились случаи нападения вооружённых националистических групп на отступающие или окруженные части Красной Армии.
Оранжевая революция
С 2013 оценка событий остается без изменений. В учебниках можно встретить абзацы, которые совсем не изменились. Например:
2013 год. История России, 9 класс. Авторы: Данилов, Косулина, Брандт. И 2016 год. История России. 10 класс. Часть 3. Авторы: Горинов, Данилов, Моруков и др. под ред. А. В. Торкунова.
Параграф «Отношения России со странами ближнего зарубежья»
В 2004 г. была спровоцирована кампания непризнания итогов президентских выборов на Украине. При прямом участии США, Евросоюза и НАТО итоги выборов были, по сути, отменены. В результате вместо победившего с незначительным отрывом В. А. Януковича, выступавшего за укрепление отношений с Россией, к власти был приведен В. А. Ющенко, стремившийся к вступлению Украины в НАТО. Эти события получили название «оранжевой революции». Попытки нового руководства Украины провести на ее территории военные учения с участием войск НАТО вызвали массовые протесты населения.
История Крыма
В учебнике 2012 года статус Крыма уже называли «сложной политической проблемой». В тексте 2016 года сказано про ущемление русскоговорящих, обсуждения запрета русского языка и «националистов», которые «пришли к власти, свергнув законно избранного президента». Из-за этого народ Крыма якобы выступил в защиту своих прав. Появление на полуострове вооруженных людей без опознавательных знаков не упоминается.
2012. История России, XX – начало XXI века, 11 класс. Автор: Шестаков. Профильный уровень
Параграф «В братской семье народов»:
Дарение Крыма Украине по инициативе Хрущева было приурочено к 300-летию воссоединения Украины с Россией. Вхождение Крыма в УССР в официальных документах объяснялось территориальной близостью, общностью экономики и объявлялось «свидетельством безграничного доверия великого русского народа украинскому». Эта неконституционная беспрецедентная акция создала для России после провозглашения Украиной независимости в 1991 г. сложную политическую проблему Крыма и Севастополя.
2016 год. История России, 10 класс. Часть 3. Авторы: Горинов, Данилов
Параграф «Воссоединение Крыма с Россией»:
В условиях острого политического кризиса на Украине в начале 2014 г. к власти в Киеве пришли националисты. Произошло свержение законно избранного президента В. Ф. Януковича. Было предложено отменить закон о статусе русского языка как регионального, что означало бы фактический запрет на его использование. В ответ на это в южных и восточных районах Украины русскоязычное население выступило в защиту своих прав. В ходе референдума в Крыму и Севастополе 96, 77 % крымчан и 95,6 % севастопольцев высказались за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. <...> События на Украине, воссоединение Крыма с Россией вызвали резкую реакцию США и Европейского союза, которые ввели против России санкции. Однако эти меры не привели к изменению суверенной внутренней и внешней политики Российской Федерации.
Еще одно наблюдение
С годами в учебниках все больше подчеркивается тезис о том, что российский и украинский народ якобы всегда были вместе, но враждебный Запад вместе с украинскими националистами все время пытался сделать страну врагом России, игнорируя при этом интересы самого украинского народа.
2012 год. История России, конец XVII–XIX века. 10 класс. Авторы — Буганов, 3ырянов, Сахаров: Россия всегда была многонациональной страной. Бок о бок с русским народом, самым многочисленным, жили другие народы, связанные с ним общностью исторических судеб. В западных и южных губерниях русское население соседствовало с украинским и белорусским.
2013 год. История России. 9 класс. Авторы — Данилов, Косулина, Брандт: Украинские власти, игнорируя интересы миллионов собственных граждан, усиленно вытесняли русский язык из средств массовой информации, кинопроката, системы образования. Из года в год сворачивались культурные контакты с Россией.
2016 год. История России. 8 класс. Авторы — Арсентьев, Данилов, Курукин, Токарева: Украинское дворянство было уравнено в правах с русским, а украинские крестьяне теперь стали крепостными, как и их русские собратья.
2016 год. История России. 10 класс. Горинов, Данилов, Моруков:По периметру границ вместо прежнего «пояса безопасности» из дружественных и союзных стран возникли новые угрозы. Они были связаны с приходом к власти в ряде соседних стран Восточной Европы, а также в постсоветских государствах (Эстонии, Латвии, Литве и др.) политиков-националистов, враждебно настроенных к России и русскоязычному населению собственных стран.