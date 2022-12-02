Национальные движения гражданской войны

И в 2013, и в 2016 годах подчеркивается, что население Украины, скорее, поддерживало советскую власть. Вторжение советских войск на территорию Украины называется «прибытием по просьбе», такие же действия Германии — немецкой оккупацией. В более поздних учебниках подчеркивается, что население Украины не поддержало ни «немецких и польских оккупантов», ни армию белого генерала Деникина. В 2016-м авторы учебника отмечают, что националисты в Украине были малочисленны и не вызывали симпатий у крестьян и жителей городов.

2013 год. История России, 9 класс. Авторы: Данилов, Косулина, Брандт.

Параграф «Образование Союза Советских Социалистических Республик»:

Острым было противостояние сторонников и противни­ков советской власти на Украине, где до февраля 1918 г. действовали два органа власти. В Киеве — Центральная рада, провозгласившая 7 ноября 1917 г. создание Украин­ской Народной Республики; в Харькове — советское правительство, избранное Всеукраинским съездом Советов. По просьбе последнего для борьбы с Центральной радой на Украину прибыли войска из России. 26 января (8 фев­раля) 1918 г. они заняли Киев. Центральная рада обрати­лась за военной помощью к Германии. Советская власть на Украине ценой австро-немецкой оккупации была лик­видирована. В апреле 1918 г. Центральная рада была ра­зогнана. Гетманом Украины немцы провозгласили генера­ла П. П. Скоропадского. <…> Противоречивой была национальная политика и в дру­гих республиках. 1920-е годы были временем невиданного расцвета украинской культуры и языка. Украинский язык стал на территории республики государственным, обяза­тельным во всех учреждениях и судах. Для того чтобы занять государственные должности, представители других народов должны были владеть украинским языком. Во всех школах было введено обязательное изучение язы­ка, истории и литературы Украины. Реакцией стало не­довольство русского и еврейского населения, составлявше­го значительную долю городского населения на востоке и юге республики.

2012 год. История России, ХХ – начало XXI века, 11 класс. Автор: Шестаков, под редакцией Сахарова. Профильный уровень

Параграф «Брест: “революционный” выход из войны»

9 февраля 1918 г. Германия и ее союзники подписали сепаратный мирный договор с Центральной радой. В со­ответствии с этим договором новое националистическое правительство Украины обязывалось поставлять Герма­нии сырье и продукты питания, а немецкие и австрийс­кие войска немедленно вступили на территорию Украины.

Параграф Советско-польская война

Кроме того, в соответ­ствии с секретным военным договором Пилсудский (первый глава Польского государства, просуществоващего до немецкой оккупации в 1939 году. — Прим. «Холода») мог рассчитывать на поддержку С. Петлюры (один из лидеров Украинской народной республики. — Прим. «Холода»), который пытал­ся захватить власть на Украине. Польша признала Пет­люру главой независимой Украины и обещала ему осво­бодить Киев от большевиков. На первом этапе войны три польские армии при поддержке двух украинских дивизий разбили и оттеснили части Красной армии. Был захвачен Житомир, Коростень. 7 мая поляки практически без сопро­тивления захватили Киев. За три года это была 15-я смена власти на Украине.

2016 год. История России, 10 класс. Часть 1. Авторы: Горинов, Данилов, Моруков, редакция Торкунова

Параграфы «Возникновение национальных государств на окраинах России», «Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике», Важнейшие события 1918–1919 гг.»:

29 октября 1917 г. в Киеве была свергну­та власть Временного правительства. Центральная рада отказалась признать большевистский Совнарком законным прави­тельством России. На созванном в Киеве Всеукраинском съезде Советов большинство оказалось у сторонников Рады. Большеви­ки покинули съезд. 7 ноября 1917 г. Центральная рада провозгласила образование Украинской народной республики. Покинувшие съезд большевики в декабре 1917 г. в Харькове созвали 1-й Всеукраинский съезд Советов, который провозгла­сил Украину советской республикой. Съезд принял решение об установлении федеративных отношений с Советской Россией, избрал ЦИК Советов и сформировал украинское советское пра­вительство. По просьбе этого правительства для борьбы с Цен­тральной радой на Украину прибыли войска РСФСР. В январе 1918 г. в ряде городов Украины вспыхнули вооруженные вы­ступления рабочих, в ходе которых устанавливалась советская власть. 26 января (8 февраля) 1918 г. Киев был взят Красной Армией. 27 января Центральная рада обратилась за помощью к Германии. Украина была оккупирована австро-немецкими войсками. В апреле 1918 г. оккупанты разогнали Централь­ную раду. Была провозглашена Украинская держава во главе с гетманом генералом П. П. Скоропадским. <…> В ноябре 1918 г. была воссоздана Украинская советская республика, образовано временное рабоче-крестьянское прави­тельство Украины. Однако 14 декабря 1918 г. власть в Киеве захватила буржуазно-националистическая Директория во главе с В. К. Винниченко и С. В. Петлюрой. В феврале 1919 г. совет­ские войска заняли Киев, а в дальнейшем территория Украины стала ареной противоборства между Красной Армией и арми­ей А. И. Деникина. В 1920 г. на Украину вторглись польские войска. Ни немцы, ни поляки, ни белая армия Деникина не пользовались поддержкой населения. Массовой поддержкой не располагали и национальные правительства — Центральная рада и Директория. Это произошло потому, что националь­ные вопросы были для них первостепенными, в то время как крестьяне ждали проведения аграрной реформы. Многие укра­инские крестьяне поддерживали анархистов-махновцев. <...>На Украине действовала многочислен­ная крестьянская армия во главе с анархистом Н. И. Махно. Он стоял за то, чтобы сельские труженики были хозяевами об­рабатываемой ими земли. <...> Нацио­налисты не могли рассчитывать и на поддержку городского населения, так как в крупных городах большинство пролета­риата составляли русские. После разгрома деникинцев красные смогли окончательно закрепиться в Киеве.