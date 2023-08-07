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«Абсолютное большинство россиян» поддержало войну в Украине, а в Киеве «запрещена оппозиция»: что пишут в новом учебнике по истории для 11 классов 

22:01 • 07.08.2023

Министр просвещения Сергей Кравцов и советник президента Владимир Мединский презентовали новый учебник по истории России для 11-х классов. Фотографии нескольких его глав опубликовал РБК. Мединский рассказал ТАСС, что при подготовке пособия были полностью «переписаны, переработаны» разделы о 70-х, 80-х, 90-х и «нулевых» годах.  

В новом учебнике есть в том числе раздел о войне в Украине. В этой главе утверждается, что нападение России на Украину «поддержало абсолютное большинство россиян». Авторы пишут, что Украина — это «ультранационалистическое государство», и что инакомыслие там «жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным». 

В качестве причин начала войны в учебнике названо «противостояние с Западом», который «завалил украинский режим деньгами и оружием». Авторы пособия называют введенные в отношении России санкции «абсолютно незаконными». «Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены все активы Российского государства…», — говорится в учебнике.  

Далее авторы обращаются к старшеклассникам: «Мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером. Западные соцсети и СМИ […] с энтузиазмом тиражируют любые информационные “утки”. Поэтому будьте бдительны».

Учебник написали бывший министр культуры Владимир Мединский, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По словам Мединского, это пособие поступит в школы к сентябрю 2024 года. Он добавил, что в учебники также планируют вставить QR-коды со ссылками на материалы ВГТРК «Смотрим».

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