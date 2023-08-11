В Сергиевом Посаде завершился разбор завалов на месте взрыва. Восемь человек все еще числятся пропавшими без вести 

В Сергиевом Посаде на месте взрыва спасатели завершили разбор завалов. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

По данным агентства, удалось установить местонахождения четырех человек, которые были в списке пропавших после взрыва. Однако остается неизвестной судьба еще восьми человек.

Всего от взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 84 человека. По данным Минздрава, 15 из них остаются в больницах. Одна женщина скончалась от полученных травм. Накануне телеграм-канал Baza без ссылки на источник сообщил, что на месте взрыва якобы нашли 48 фрагментов тел.

Мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошел 9 августа. Взрывная волна повредила 38 многоквартирных домов. Как сообщали государственные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах, его причиной стало нарушение технологического процесса.

После взрыва полицейские задержали гендиректора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева и доставили его на допрос в Следственный комитет. Взрыв, по версии властей, произошел в помещении, где производили пиротехнику. Однако Чанкаев утверждает, что взорвался соседний склад, где хранились металлические трубы.

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