Что известно о компании, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв. Как утверждают местные власти, взорвался склад, который арендовала компания «Пиро-Росс».

Как говорится на ее сайте, «на протяжении всего времени развития компания из маленького пиротехнического конструкторского бюро плавно переросла в крупное предприятие по разработке и производству пускового электромеханического оборудования, пиротехнических и швейных изделий, а также проведению фейерверочных показов и перевозке опасных грузов».

Там также сообщается, что «Пиро-Росс» занимается разработкой и производством систем управления фейерверочными показами с активным применением электроники. Кроме того, фирма, предлагает одежду премиум-класса «для деловых и энергичных женщин, основой гардероба которых является классический костюм».

В своих сообщениях государственные информагентства говорят, что взрыв произошел на складе «частной компании». В то же время на сайте «Пиро-Росс» говорится, что она была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями — ФГУП «КХЗ» (г. Краснозаводск), ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» (г. Сергиев Посад), ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск) и ФЦДТ «Союз» (г. Дзержинский).

Как пишет издание 78 ru, до 2020 года «Пиро-Росс» успела получить более 400 госконтрактов. В частности, компания занималась проведением праздничных фейерверков, в том числе на 75-летие Победы и в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье.

В 2019 году «Пиро-Росс» поставила салютные установки и фейерверки для празднования Дня независимости Республики Беларусь в Минске. Во время праздника несколько фейерверков взорвались раньше времени, в результате чего погибла женщина, а еще по меньшей мере десять человек получили ранения.

Позже суд в Беларуси признал двух сотрудников компании виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем смерть человека, и приговорил их к трем годам лишения свободы.

По данным портала «Федресурс», сейчас компания «Пиро-Росс» признана банкротом, а ее имущество распродается для погашения долгов. Кроме того, в судах находятся три иска Минобороны к «Пиро-Росс» из-за нарушения обязательств по поставкам товаров.

Телеграм-канал 112 сообщает, что после взрыва гендиректора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева доставили на допрос в Следственный комитет. Ранее он рассказал Baza, что взрыв произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы.

В свою очередь, завод, на территории которого находился взорвавшийся склад, как пишет Русская служба Би-би-си, производит продукцию как военного, так и гражданского назначения, в частности, тепловизоры, бинокли, оптические прицелы и оборудование для спутников-шпионов. Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает, что завод давно не имеет отношения к оптике и механике.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.