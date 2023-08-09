В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали десятки человек. Под завалами могут быть люди

После взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в местную районную больницу были госпитализированы 43 человека. Общее число потрадавших достигло 52 человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что шестеро пострадавших находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами, а еще 22 человека доставлены в отделение травматологии с осколочными ранениями средней тяжести.

«Под завалами могут находиться 5 человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Взрыв на заводе произошел около 11 часов утра по московскому времени. Как сообщали государственные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах, его причиной стало нарушение технологического процесса. Взрывной волной выбило окна и повредило фасады расположенных рядом жилых домов, здания школы и спортивного комплекса «Луч».

Обновлено в 14:40 Добавлена информация об общем количестве пострадавших.

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