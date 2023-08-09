При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского округа Дмитрия Акулова. Ранее стало известно об одной погибшей — женщина, получившая травмы, скончалась в больнице.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел около 11 часов утра по московскому времени. Как сообщали государственные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах, его причиной стало нарушение технологического процесса. Взрывной волной выбило окна и повредило фасады расположенных рядом жилых домов, здания школы и спортивного комплекса «Луч».

Местные власти сообщали, что взорвался склад, который арендовала компания «Пиро-Росс».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.