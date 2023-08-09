В Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В телеграм-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщается, что на предприятии объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

Телеграм-канал 112 пишет, что, по предварительной версии, по зданию ударил беспилотник, а взрыв произошел на складе с пиротехникой. «Коммерсантъ» со ссылкой на экстренные службы сообщает об 11 пострадавших.

Mash опубликовал кадры, на которых виден огромный столб дыма. По данным телеграм-канала, пострадали не менее 15 человек.

На сайте предприятия говорится, что АО «ЗОМЗ» является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

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