Латвия усилит охрану границ с Россией и Беларусью

Латвия усилит охрану границ на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса, которые граничат с Россией и Беларусью. Об этом сообщило правительство Латвии.

Там уточнили, что усиленный режим охраны границ начнет действовать с 11 августа. «Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы», — пояснили в латвийском правительстве.

В свою очередь, МВД Латвии отметило, что из соседних Литвы и Польши также сообщают об участившихся попытках незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

При этом, по данным латвийских властей, за последние два года нелегально попасть на территорию страны из Беларуси пытались 14 тысяч человек.

Поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию Евросоюза из Беларуси, резко усилился в 2021 году. Европейские страны обвиняют в этом власти Беларуси, утверждая, что белорусские силовики не только не противодействуют попыткам нелегального пересечения границы, но наоборот способствуют этому, привозя мигрантов в приграничную зону.

Ранее Литва и Польша уже построили дополнительные заграждения вдоль границы с Беларусью. Кроме того, в июле 2023 года Польша заявила об усилении охраны границы после того, как появилась информация о перемещении к ней наемников ЧВК Вагнера.

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