Польша построит на границе с Россией 200-километровый электронный барьер

Польша приступит к строительству электронного барьера на границе с Россией уже в марте. Об этом сообщила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская.

«Электронная система на участке с Калининградской областью будет работать примерно на 200 километрах сухопутной границы», — сказала она.

По словам Михальской, сооружение будет представлять собой систему электронных датчиков и камер. Она позволит круглосуточно контролировать границу вне зависимости от погодных условий без необходимости пешего патрулирования линии границы.

Информация с установленных камер и другая телеметрия будут поступать в штаб пограничной службы, благодаря чему пограничники смогут своевременно реагировать на реальные попытки нелегального пересечения границы людьми, а не животными, отметила пресс-секретарь.

В ноябре прошлого года министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о строительстве на сухопутной границе с Россией временного барьера из колючей проволоки.

«Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы», — сказал тогда он.

Источник: Polskie radio

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