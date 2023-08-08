Помимо 19 лет в колонии особого режима по «экстремистскому» делу Алексей Навальный получил запрет на публикации в интернете до 2050-х годов. На это обратило внимание «Агентство».

В понедельник 7 июля пресс-служба Мосгорсуда опубликовала сообщение о том, что приговор Навальному содержит в том числе запрет на 10 лет публиковать сообщения в интернете. Позднее это сообщение было удалено, но, как пишет «Агентство», оно сохранилось в сервисе TGStat.

В посте пресс-службы суда говорилось, что Навальному запрещено «заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая “Интернет” на срок 10 лет».

Адвокат Дмитрий Джулай пояснил изданию, что согласно части 4 статьи 47 УК запрет на публикации в соцсетях при назначении наказания в виде лишения свободы действует не только на протяжении основного наказания, но и после отбытия срока. Таким образом, если Навальный выйдет на свободу через 19 лет, в 2042 году, то размещать посты в интернете ему будет запрещено до 2050-х.

Адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина обратила внимание на необычную формулировку Мосгорсуда. По ее словам, обычно судьи лишают подсудимых права администрировать сайты в интернете, а не размещать «обращения и иные материалы». Ветошкина предполагает, что таким образом судья Андрей Суворов хотел запретить Навальному публиковать обращения через адвокатов.

Однако будет ли запрет на самом деле распространяться на сообщения Навального в интернете, которые он передал через своих защитников, неясно. «Передавать сообщения через адвокатов — это не то же самое, что публиковать их самому. Надо будет еще доказать, что их публикует лично Навальный из тюрьмы. Предполагаю, что телефона или компьютера у него там нет», — сказал Дмитрий Джулай.

Оба защитника добавили, что в колониях особого режима не ограничены свидания с адвокатами. «Судебная практика есть только по уклонению от исполнения наказания, которое назначили без лишения свободы», — отметила Ветошкина.

4 июля Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его обвинили в финансировании и призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

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