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В полиции отрицают, что напавшие на девушку в Каменске-Уральском воевали в Украине

19:55 • 03.08.2023

Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении девушки из-за цвета волос в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД. 

Силовики установили, что напавшие на 18-летнюю Викторию — мужчины 1991 и 1993 годов рождения. Ранее они были судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. Задержанные рассказали полицейским, что напали на девушку, потому что им не понравилась ее внешность. Также они сказали, что в момент избиения находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Полиция отрицает, что нападавшие участвовали в войне в Украине. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве в составе группы лиц (часть 2 статьи 213 УК). По этой статье грозит до семи лет лишения свободы. 

18-летняя жительница Каменска-Уральского Виктория обратилась в полицию 2 августа. Она подала заявление об избиении. Мать девушки рассказала СМИ, что двое мужчин избили ее дочь из-за голубого цвета волос, и что они параллельно кричали о недавнем возвращении с войны. 

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