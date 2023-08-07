Поддержать
Новости

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под ареста под залог в 900 тысяч долларов

17:49 • 07.08.2023

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из СИЗО под залог в 900 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. Кто внес эту сумму и на какую меру пресечения заменили арест, не сообщается.

Соломенский районный суд Киева арестовал митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя) в середине июля. Тогда Павел говорил, что денег на залог у него нет. Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в разжигании розни на почве религии (статья 161 УК Украины) и оправдании вооруженной агрессии России (статья 436 УК Украины). 

Митрополит Павел известен под прозвищем «Паша Мерседес» — его стали так называть за любовь к дорогим автомобилям. Павел поддерживал Виктора Януковича и сравнивал его с Иисусом Христом, а также был замешан в нескольких коррупционных скандалах.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»