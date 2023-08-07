Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из СИЗО под залог в 900 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. Кто внес эту сумму и на какую меру пресечения заменили арест, не сообщается.

Соломенский районный суд Киева арестовал митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя) в середине июля. Тогда Павел говорил, что денег на залог у него нет. Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в разжигании розни на почве религии (статья 161 УК Украины) и оправдании вооруженной агрессии России (статья 436 УК Украины).

Митрополит Павел известен под прозвищем «Паша Мерседес» — его стали так называть за любовь к дорогим автомобилям. Павел поддерживал Виктора Януковича и сравнивал его с Иисусом Христом, а также был замешан в нескольких коррупционных скандалах.

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