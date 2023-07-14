Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили в СИЗО

Соломенский районный суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя) в СИЗО до 14 августа. Об этом сообщает «Суспильне». Ранее митрополит находился под домашним арестом. Обвинение настаивало, что Павел нарушил условия меры пресечения, так как общался со свидетелем по делу.

Суд постановил, что митрополит может выйти из СИЗО после внесения залога в 33 миллиона гривен (81 миллион рублей). Комментируя решение суда, он заявил, что таких денег у него нет. «Судья действовала под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Дальше дело моих адвокатов. Я ни на кого не обижаюсь, только передаю, что господь воздаст им по сегодняшним делам», — сказал митрополит Павел.

Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в разжигании розни на почве религии (статья 161 УК Украины) и оправдании вооруженной агрессии России (статья 436 УК Украины). В УПЦ говорили, что поводом для преследования стали высказывания Павла об автокефальной Православной церкви Украины и Константинопольском патриархате.

Митрополит Павел известен под прозвищем «Паша Мерседес» — его стали так называть за его любовь к дорогим автомобилям. Павел поддерживал Виктора Януковича и сравнивал его с Иисусом Христом. Также митрополит был не раз замешан в скандалах, связанных с коррупцией.

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