В Киеве проходит заседание по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. СБУ подозревает его в разжигании религиозной вражды и связях с Россией

Служба безопасности Украины вручила наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) документ, в котором говорится, что его подозревают в разжигании розни на почве религии (статья 161 УК Украины) и оправдании вооруженной агрессии России (статья 436 УК Украины). Об этом сообщается на сайте лавры. В помещении, где проживает митрополит, прошел обыск.



Сам митрополит сначала заявил, что его поместили под домашний арест, сообщали Vesti.ua. Однако затем стало известно, что заседание по избранию ему меры пресечения еще не закончилось и мера пресечения Павлу не избрана. В суде митрополит почувствовал себя плохо, поэтому заседание перенесли сначала на 3 апреля, а затем на вечер 1-го, передает ТАСС.

В УПЦ утверждают, что поводом для преследования стали высказывания Павла об автокефальной Православной церкви Украины и Константинопольском патриархате, которые он произнес в видеообращении «Просим справедливости для нашей церкви».

В ролике, опубликованном 28 марта, Павел говорит о требовании руководства Киево-Печерской лавры выселить из монастыря монахов УПЦ Московского патриархата. Митрополит называет Варфоломея «так называемым» Константинопольским патриархом и говорит: «Горе и стыд вам. Все делается с вашего несчастного и лукавого благословения». Павел также обращается к Владимиру Зеленскому: «Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит этот поступок ни вам, ни вашей семье».

Собравшимся утром 1 апреля у монастыря митрополит Павел заявил, что «никого не проклинал» в своем обращении: «Говорят, что я проклинал президента [Украины]. Такого никогда не было и не будет. Никого я не проклинал. Я сказал слова Евангелия, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки». Он также призвал верующих молиться за «церковь, которую гонят».

В начале марта исполняющий обязанности гендиректора Киево-Печерской лавры Александр Рудник заявил, что монахи УПЦ Московского патриархата должны покинуть Киево-Печерскую лавру. Руководство лавры сослалось на то, что мужской монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества.

Монахи должны были покинуть помещения Нижней лавры до конца марта, однако они отказались это делать без судебного разбирательства.

Митрополит Павел известен под прозвищем «Паша Мерседес» — его стали так называть за его любовь к дорогим автомобилям. Павел поддерживал Виктора Януковича и сравнивал его с Иисусом Христом. Также митрополит был не раз замешан в скандалах, связанных с коррупцией.

Обновлено в 18:00. Изменен заголовок и добавлена информация о том, что мера пресечения митрополиту Павлу еще не избрана.

Источники: Киево-Печерская лавра, Vesti.ua, ТАСС, видеообращение Павла, «Страна.ua»

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