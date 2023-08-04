Неявка по повестке будет считаться уклонением от мобилизации и караться лишением свободы — Картаполов 

Уклонением от призыва на военную службу по мобилизации будет считаться неявка по повестке в военкомат и самовольное оставление воинской части. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя ТАСС новый законопроект.

По его словам, уклонистами будут считать мобилизованных, которые самовольно покинули часть, а также тех, кто не явился в военный комиссариат «с момента получения повестки в установленное время».

Ранее сегодня Картаполов сообщил, что осенью Госдума может принять в трех чтениях законопроект о введении уголовного наказания для уклонистов от военной службы по мобилизации. Если закон примут, то за такое нарушение будут грозить уголовный штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала этот законопроект.

При этом Картаполов утверждает, что этот законопроект никак не связан с возможной новой волной мобилизации в России. «Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — сказал Картаполов. Хотя еще в конце июля он заявлял, что «большой войной-то уже попахивает».

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