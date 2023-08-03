Алексей Навальный обратился к своим сторонникам накануне оглашения приговора по «экстремистскому» делу против него. Он предположил, что ему «дадут 18 лет или вроде того» и призвал задуматься зачем нужен «такой показательно огромный срок».

«Его главный смысл — запугать. Вас, а не меня. Я даже так скажу: персонально вас, читающего эти строки. <...> Вас и надо ошеломить, запугать суровостью приговора, выбить мысли о противодействии. Пожалуйста, подумайте и поймите, что сажая сотни, Путин пытается запугать миллионы», — сказал Навальный.

Он также отметил, что если бы каждый десятый из тех, кто возмущен коррупцией Путина и его чиновников, вышел на улицу, то «власть пала бы завтра». При этом Навальный подчеркнул, что это вряд ли случится.

«Кто-то должен быть первым, а им быть страшно. Россия тут не исключение. Просто недовольные не выходят на улицы стран с диктаторскими режимами почти до самого конца этих режимов: ни у нас, ни в СССР, ни на Кубе, ни в ГДР», — продолжил Навальный.

Он также призвал сторонников подумать над тем, что они могут сделать для того, чтобы сопротивляться действующей власти, при этом он попросил «взвесить все риски и учесть все обстоятельства». «Нет ничего стыдного в том, чтобы выбрать наиболее безопасный способ противодействия. Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать», — отметил Навальный.

Навальный также поблагодарил адвокатов и свидетелей, которые выступили в его защиту во время процесса. Говоря о другом фигуранте этого дела — технике в передаче «Навальный Live» Данииле Холодном — Навальный отметил, что он случайно попал в «эту мясорубку», а во время следствия ему не раз предлагали свободу в обмен на показания против всех, но он отказался.

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