Министр экономического развития России Максим Решетников продлил режим удаленной работы для сотрудников министерства до 1 сентября 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий приказ.

«Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», — говорится в документе.

Кроме того, Решетников поручил руководителям структурных подразделений министерства донести до своих подчиненных «рекомендации по действиям персонала правительственного комплекса при угрозе совершения или совершении террористического акта». Также для сотрудников Минэка ввели «режим возможного нахождения в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00».

Бизнес-центр Москва-Сити подвергся атакам беспилотников дважды. В первый раз это произошло в ночь на 30 июля, тогда пострадали две башни: «IQ-квартал» и «Око-2». Во второй раз — в ночь на 1 августа — дрон снова ударил по «IQ-кварталу». В этой башне находятся семь разных министерств и ведомств, включая Минэкономразвития, Минцифры и Минпромторг.

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