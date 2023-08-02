В 2022 году в России спрос на препараты для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции вырос на 50-60%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков фармрынка.

По их словам, с 2019 по 2021 год включительно продажи этих препаратов в России в целом снижались. При этом в 2023 году после роста спрос на препараты для медикаментозного аборта снова начал снижаться, а продажи экстренных контрацептивов продолжили расти. Увеличение спроса на такие средства за первые пять месяцев года составило 26%.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, это объясняется тем, что по «общественно-политическим причинам» российские женщины все чаще сомневаются в том, стоит ли рожать детей сейчас. В то же время, по данным Минздрава, общее число абортов в России продолжает снижаться.

18 июля 2023 года Минздрав дополнил перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, двумя препаратами, которые используют для медикаментозного аборта — мизопростолом и мифепристоном.

Как писал «Медвестник», комбинация этих двух действующих веществ используется в основном для прерывания беременности. При этом мифепристон в небольших дозировках также используется для экстренной контрацепции. Например, он есть в таблетках «Агеста», «Гинепристон» и «Женале».

За день до этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препараты для медикаментозного прерывания беременности должны «жестко контролироваться» в медицинских и фармацевтических организациях. Мурашко также пожаловался депутатам Госдумы на «порочную практику», которая сложилась в стране — когда женщины не рожают, а делают карьеру.

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